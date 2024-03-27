"تعمل بشكل طبيعى".. المترو ينفى حدوث انفجار بمحطة المرج الجديدة

نفى أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد بشأن حدوث انفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول.

صوت الانفجار حدث بمحطات الصرف الصحى والمحطات الفرعية بجوار محطة المرج الجديدة

وأكد أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن ما حدث هو انفجار داخل محطات الصرف الصحي التابعة لشركة القاهرة للصرف الصحى والمحطات الفرعية المتواجدة بجوار محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول، والتى تبعد عن المحطة حوالى ٧٥٠ مترًا دون التأثير على المحطة أو حركة القطارات.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وناشد "متحدث المترو" جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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