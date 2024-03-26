يهدف خفض نفقات الصيانة.. تصوير جوى لمشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لمشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحر الذى يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء، وتقليل معدلات الإطماء.

منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرالنقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارية لوزارة النقل فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات ويمثلها اللواء بحرى أ.ح عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة وتحالف إنفنتشر ويمثله كريم نخلة، رئيس مجلس الإدارة وشركة DOGUS التركية ويمثلها تولجا أكاس، المدير التنفيذى للشركة، وبحضور اللواء نيهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.



وذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا وكذا إنشاء ظهير لوجستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكل أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء وجذب الاستثمارات العالمية لكل القطاعات الاقتصادية (الصناعة- السياحة- لوجستيات – تكنولوجيا المعلومات) وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة وجلب سياحة الكروز وإنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة.

وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 أشهر لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية وذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكل مراحله.

وتعتبر نقطة البداية للمشروع هى تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) ومنطقه لوجستية متنوعه فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026