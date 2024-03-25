الإثنين 25 مارس 2024
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مصر

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

تصويرا جويا لكوبري
تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى بطول ٤٥٠م وعرض ١٣،٥م بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.

جدير بالذكر ان  اللواء حسام الدين مصطفى  رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى قال فى تصريحات صحفية  ان الهيئة تقوم بتنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية  "كبارى المسار " – "كبارى السيارات " لمشروع القطار الكهربائي السريع الذى سيتم تنفيذه على ثلاث خطوط بطول 2000 كم على مستوى انحاء الجمهورية مشيرا الى ان الهيئه تقوم بربـــط مـــوانىء الجمهورية (الجافة – البرية – البحـــرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية

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واضاف فى تصريحات خاصة للدستور أن القطار الكهربائى مشروع يضيف بعدا حضاريا جديدا لمصر حيث يفيد حركة البضائع والمناطق اللوجستية، لانه يعمل على توفير الوقت ويحد من زحام السيارات الثقيله بالموانئ، وهذا القطار سيعمل على نقل البضائع بدلا من تلك السيارات، ما سيعمل على تنشيط حركة النقل والتجارة، وهو أمر مطلوب للمستثمر ويبحث عنه لنقل البضائع الخاصه به مشيرا الى الهيئة تقوم بتمهيد الطرق الخاصة به لذلك الجميع لا بد ان يعرف أن ملف الطرق استثمارا فى حد ذاته،

 واشار الى ان الهيئة تشارك فى اعمال الموانىء حيث يتم ربط ميناء السخنة بميناء الإسكندرية، وسيتم تأسيس مناطق لوجستية تتوزع فى نطاق المنطقة التى يعمل بها القطار السريع فى الميناء، وهو أمر معمول به بالخارج، وهو ما يجب تطبيقه فى مصر، لأنه يفتح مجالات عديدة فى مجالات الاستثمار مشيرا الى ان اهتماما كبيرا من قبل وزارة النقل بمجال الطرق لأسباب عديدة، منها تقليل زمن رحلة نقل المنتجات والبضائع ووتطوير الطرق يعنى جذب استثمارات وتوافر فرص عمل.

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واوضح ان القطار الكهربائى بمثابة تجربة فريدة من نوعها، تدخل البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، ليختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب مشيرا الى ان القطار يربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير»، ويربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكي ومستقبل مصر»، بمناطق الإستهلاك وموانئ التصدير، إضافة إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع، ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

وزارة النقل اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى الهيئة والاعمال الصناعية اعمال الموانىء

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