تداول 14 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و992 شاحنة بمواني البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 435 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 557 شاحنة و5 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان موانئ البحر الاحمر حققت تداول 685 ألف طن بضائع عامة خلال شهر فبراير الماضي بزيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 54 % خلال نفس الفترة

في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات كم

