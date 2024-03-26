الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 14 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة و992 شاحنة بمواني البحر الأحمر

جريدة الدستور


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 435 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 557 شاحنة و5 سيارة. 

txt

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل  بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية2  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 ودليلة  وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1590 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان موانئ البحر الاحمر حققت تداول 685 ألف طن بضائع عامة خلال شهر فبراير الماضي بزيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 54 % خلال نفس الفترة
في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

txt

وزير النقل يسلم عقود 109 شقة لمتضرري خط شبكة القطار الكهربائي السريع


حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات كم
 

هيئة موانئ البحر الأحمر ن بضائع عامة متنوعة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا

مواد متعلقة

النقل توفر أتوبيسات لنقل الجماهير لحضور نهائى بطولة كأس عاصمة مصر

رئيس سكك حديد مصر لـ"الدستور": وصول 110 جرار بإجمالي 299 مليون دولار استعدادا لتشغيلهم

ذهاب وعودة.. مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

تداول 80 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

لنشر ثقافة السلام.. مؤتمر دولي لدور الثقافة الإعلامية في دعم التفاهم والسلام العالمي

عبد الغفار:المسابقة فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات من مختلف العالم

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبي.. هل تغيّر الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل؟

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتًا انتظارًا لنتائج التحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟