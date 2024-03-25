ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 17606 أطنان

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17606 أطنان تشمل: 986 طن كلينكر و208 طن كحول و 8265 طن يوريا و3055 طن أسمنت معبأ و1950 طن مولاس و3142 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55339 طنا تشمل: 18404 طن قمح و10800 طن خردة و4791 طن حديد و909 طن ذرة و2600 طن سلاج و1114 طن خشب زان و785 طن كسب عباد و 4950 طن كسب فول صويا و5340 طن بضائع متنوعة و2364 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 646 طنا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 309 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2892 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68840 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142072 طنًا.



وغادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3897 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5210 شاحنات.