الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 80 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1084 شاحنة و945 سيارة، وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، 537 شاحنة و937 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 547 شاحنة و8 سيارة. 

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"إمبراطورية م".. الجمهور يتفاعل مع المشكلات الأسرية فى مختلف الأعمار (تحليل بيانات)

وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي اليرموك  وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي  حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها والسفينتين دليلة والحرية 2، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.

  فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، وغادرت السفينتين  الحرية2  ودليلة  ،  كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن، 360 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث  سفن وهي سينا، كوين نفرتيتي  واور. كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 830 سيارة بوزن 1660  طن قادمة من جدة  .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1565 راكب بموانيها.

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وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

هيئة موانئ البحر الأحمر اجمالي عدد السفن أرصفة موانئ ميناء سفاجا لاستقبال السفينة وادي اليرموك استقبال السفينتين

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