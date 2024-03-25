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مصر

النقل توفر أتوبيسات لنقل الجماهير لحضور نهائى بطولة كأس عاصمة مصر

وزارة النقل
وزارة النقل

أعلنت وزارة النقل  أنها ستوفر أتوبيسات لنقل الجماهير يوم الثلاثاء 26 مارس من عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة، بالتزامن مع انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر في استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.
 

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تم التنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. 

وفي إطار هذا التعاون، قررت وزارة النقل توفير أتوبيسات لنقل الجماهير إلى استاد العاصمة الإدارية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، لحضور المباراة النهائية بين منتخب مصر ومنتخب كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقد تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصرًا من الميادين التالية: عبدالمنعم رياض، العباسية، حدائق القبة "بجوار نادي مصر للبترول"، مدينة نصر، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، المعادي أمام المركز الاوليمبي، الجيزة، حدائق الاهرام أمام نادي حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان "ميدان الاردنية"، الزقازيق أمام نادى الشرقية.

كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتي استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

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كما قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق مد ساعات عمل القطار الكهربائى الخفيف LRT غدا الثلاثاء 26 مارس فقط حتى الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم التالى.  

الجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاه السخنة.

وزارة النقل وزير النقل أتوبيسات كاس مصؤ ـ 24 ساعة الماضية

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