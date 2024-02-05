الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية: الرئيس السيسي بيحس بينا

مستفيد من فاعلية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية

قال أحد الحاضرين من الأسر الأولى بالرعاية في الفاعلية المقامة من مؤسسة رعاية مصر للتنمية عضو التحالف الوطني، أن الفاعلية المقامة اليوم، جاءت بما يرفع المعاناة عني وعن من يشبهني "بنحس أننا مش منسين".

وأوضح  لـ" الدستور"، في الفاعلية المقامة بمقر مؤسسة رعاية مصر بصلاح سالم  أن في عهد الرئيس السيسي شهدنا العديد من الإنجازات التي تمس من مثلي، “الرئيس السيسي بيحس بينا”.

وأوضح أن الفاعليات المقامة بين وقت وآخر للأسر الاولى بالرعاية تثلج الصدور لمثلي ولمن يشبهني

وأقامت مؤسسة رعاية مصر للتنمية وعضو التحالف الوطني تحت رئاسة المستشار أمير رمزي رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمدير التنفيذي نرمين فؤاد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بصلاح سالم فاعلية منذ قليل،  لتوزيع مستلزمات وأثاث ومفروشات لـ32 أسرة منهم 3 عرايس يتم تجيهزهم.
 

وجاءت الفاعلية لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ضمن خطة المؤسسة واجندة عملها للأسر الأكثر إحتياجا.

 

مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
مستفيد من فاعلية مؤسسة رعاية مصر للتنمية
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IMG-20240205-WA0005
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الأسر الأولى بالرعاية الأسر الأكثر احتياجا مؤسسة رعاية مصر للتنمية التحالف الوطني تجهيز عرائس

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