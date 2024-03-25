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مصر

رئيس سكك حديد مصر للدستور :

رئيس سكك حديد مصر لـ"الدستور": وصول 110 جرار بإجمالي 299 مليون دولار استعدادا لتشغيلهم

المهندس محمد عامر
المهندس محمد عامر

كشف المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم التعاقد مع شركة وابتك الأمريكية على توريد عدد 110 جرار GE، بقيمة إجمالية 299.05 مليون دولار، تم وصولهم  وتشغيلهم بالكامل على خطوط السكة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع ذات الشركة على توريد عدد 100 جرار GE، بتمويل من البنك الأوروبي بإجمالى مبلغ 290 مليون يورو، بالإضافة إلى 161.5 مليون يورو عقد الصيانة، ليصل لدى الهيئه عدد 80 جرارًا، وجار تشغيلهم تجريبيا، ومنتظر وصول الباقى فى شهر مارس الحالي.

 

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وأضاف المهندس محمد عامر، فى تصريحات لـ الدستور، أنه تم التعاقد على إعادة تأهيل عدد 172 جرار من الجرارات القديمة، لإضافة عمر جديد لها 41 جرارًا مع شركة PRL، وتم تحديث 50 جرارا هنشل، وتعاقدنا مع شركة التالجو الإسبانية على توريد عدد 6 وحدات كاملة من قطارات تالجو الفاخرة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 6 جرارات لتشغيل قطارات التالجو، بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، تم وصولهم بالكامل  وتشغيلهم على خطوط السكة بالوجهين البحري والقبلي.

شراء عدد 1350 عربة ركاب

وأردف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم التعاقد مع شركة ترانسماش (جانز مافاج) المجرية على شراء عدد 1350 عربة ركاب (500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية – 460 درجة ثالثة مكيفة – 350 درجة أولى وثانية مكيفة  - 40 عربة بوفيه ثالثة مكيفة)، وصل منهم عدد 880 عربة (380 ثالثة مكيفة + 500 ثالثة تهوية)، على أن يتوالى وصول باقى العربات وفقًا للجدول الزمنى الذى ينتهى فى يونيه 2025، مشيرا إلى أنه تم توقيع  عقد مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة بإجمالي عدد 126عربة، شاملة تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، حيث يتكون كل قطار من (18) عربة (5 عربات نوم أولى فاخرة +  10 عربات نوم ثانية فاخرة + عربة نادى + عربة بوفيه + عربة قوى).

تصنيع 1000عربة بضائع طرازات مختلفة

وأوضح المهندس محمد عامر، أنه تم توقيع عقد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع  لتصنيع 140 عربة سطح بضائع + سبنسات  بالإضافة إلى 75 عربة غلال،  تم توريدهم بالكامل  مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد مع مصنع سيماف لتصنيع 1000عربة بضائع طرازات مختلفة (سطح – سبنسات – كشف قلاب – عربات صهريجات – عربات صندوق)، تم توريد عدد 208 عربة بنسبة تنفيذ 20.8%.

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الانتهاء من إعادة تأهيل وتحديث عدد 1354 عربة

وأكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتحديث عدد 1354 عربة عادية (تحيا مصر) من إجمالي عدد 1385عربة وجار العمل في تطوير العربات المتبقية بعدد 31 عربة ويتم تطوير وتحديث العربات الإسبانى المكيفة، حيث تم رفع عدد 10 قطارات عن التشغيل باجمالى 110 عربة لإعادة تطويرهم وتشغيلهم مرة أخرى، تم الانتهاء من تطوير وإعادة تأهيل عدد 4 قطارات وتشغيلهم على السكة وجار تطوير الـ 6 قطارات المتبقية، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع مصنع سيماف ايضا على توريد عدد 40 عربة توليد قوى كهربية، بالإضافة إلى عدد 60 عربة أخرى سبق توريدهم ليكون الإجمالى عدد 100 عربة تم توريدهم بالكامل،  كما تم التعاقد مع مصنع على توريد عدد 73 عربة قوى شامل أعمال الصيانة الدورية لمدة 10 سنوات وسيتم توريدهم طبقا للجدول الزمنى.

ذهاب وعودة.. مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان

المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر الجرارات القديمة التالجو الإسبانية تجريبيا العربات الأسبانى

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