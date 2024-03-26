عبدالغفار: الاستثمار فى صناعة المعلومات والاتصالات يحتاج إلى عقول تفكر وتبتكر

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن هناك دورا كبيرا للإعلام خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن الإعلام من دوره أن يعلي القيم والمبادئ وقيم التسامح والإنسانية بغض النظر عن الأمور الشخصية والسياسية.

وأوضح رئيس الأكاديمية، خلال لقائه عددا من الصحفيين والإعلاميين، أن الأكاديمية هي قوة ناعمة ورسالة في العمل العربى المشترك لأمتنا العربية، وليست على الأمة العربية فقط ولكن أيضا على المستويات الإفريقية والعالمية، مستشهدا بالمسابقة العربية الإفريقية التي أقيمت في مارس الماضي لشباب الجامعات في البرمجيات، وهي بطولة في حل المشكلات والبرمجة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بها، كما أن تكنولوجيا المعلومات صناعة هامة جدا وواعدة، حيث إن الصناعة تحتاج إلى استثمارات كبيرة جدا، لكن الاستثمارات في صناعة المعلومات والاتصالات ليست في حاجة إلى كل هذه الاستثمارات ولكن تحتاج فقط إلى قوة بشرية وعقول تفكر وتبتكر، وما أكثرها في بلدنا مصر، على حد قوله.

وتابع رئيس الأكاديمية: "استضفنا المسابقة العربية الإفريقية، وكان شيئا رائعا بمشاركة أبنائنا من معظم الجامعات العربية والإفريقية، والذين فازوا بالتصفيات المحلية في كل دولة، وشملت أكثر من 600 متسابق، عبارة عن 3 أفراد في كل فريق، أي 200 فريق، وهم من مصر والأردن وعمان وبعض الدول الإفريقية وجامعات فلسطين عن طريق الأون لاين، فكانت رسالة قوية للعالم أجمع".

وعن دور الأكاديمية، أكد "عبدالغفار" أنها تقارب بين فكر الشباب العرب، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تمهد لمسابقة دولية تقام في إحدى دول العالم، والتي كانت تنعقد في موسكو تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن الأكاديمية تقدمت بملف استضافة هذه المسابقة، ومن المقرر انعقادها في أبريل القادم من 14 إلى 19 أبريل في محافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعكس اهتمامه بالشباب خصوصا المتميزين في البرمجيات وحل المشكلات.

وتحدث "عبدالغفار" عن تفاصيل إقامة المسابقة في محافظة الأقصر بمشاركة أكثر من 2400 شاب من كل أنحاء العالم، والتي سيكون لها مردود سياحي كبير في الترويج السياحي لمصر، وأيضا تواكب أحداثا كثيرة سيتم إقامتها في هذا التوقيت.

وأوضح أن مصر سوف تستثمر هذه المسابقة في شركات ناشئة في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنها ستكون واحدة من أهم الأحداث، مؤكدا أن مؤسسي فيسبوك وجوجل وهواوي من خريجي هذه المسابقة، كما أنهم يستقطبون هؤلاء الشباب من هذه المسابقة للعمل معهم، وسيكون لها مردود كبير علينا وعلى مصر.

ووجّه رئيس الأكاديمية الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي يحرص على حضور الجلسة الافتتاحية السنوية لمؤتمر مارلوج ومشاركة الباحثين والمعرض الذي يقام على هامش المؤتمر، وقد طلب خلال مشاركته هذا العام استمرار خبراء وزارة النقل في المشاركة في جلسات المؤتمر، وبعد انتهاء المؤتمر سيكون لديه كل التوصيات حتى تعمل أجهزة الدولة على تفعيل كل ما هو صالح في منظومة النقل بمشاركة قيادات صناعة النقل في مصر والمؤسسات العاملة في النقل بالوطن العربي، وكذلك على حوض المتوسط، ومن دول أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية والصين وشرق آسيا وماليزيا وسنغافورة، مؤكدا أن ذلك نجاح كبير للأكاديمية في الدورة الثالثة عشرة.

ولفت "عبدالغفار" إلى انعقاد المؤتمر للسنة الثالثة عشرة على التوالي، رغم كل التحديات التي تمر بها مصر منذ 2010 إلى 2024، بحضور دولي لأكثر من 200 مشارك من خارج مصر، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات العربية والدولية، أبرزها لقاؤه مع سفير موريتانيا لبحث التعاون المشترك لخدمة التقارب العربي، مشيدا بدور طلاب الأكاديمية من الجنسيات المختلفة الذين كانوا حريصين أشد الحرص على إقامة العديد من الفعاليات التي تجعل كل الجاليات العربية يشعرون ببعضهم البعض، أبرزها الجاليات السودانية والفلسطينية واليمنية والليبية، ليكون هناك جيل جديد واعٍ بالقضية ومشاكل العالم العربي المشترك، وهي أدوار تقوم بها الأكاديمية في مجال تخصصها وعملها، بالإضافة إلى عملها في مجال التعليم والتدريب والاستشارات والبحوث.

تدشين رابطة الخريجين العرب من الجامعة البحرية الدولية

وأشار "عبدالغفار" إلى أن رئيس الجامعة البحرية الدولية أشاد بالأكاديمية في زيارته الأخيرة في مارس الماضي، والذي تم تدشين رابطة الخريجين العرب من الجامعة البحرية الدولية، مؤكدا أنها تستكمل مسيرة الأكاديمية على المستوى الدولي لأنها تعمل في مجال الدراسات العليا وتخرج فيها العديد من الطلاب، أبرزهم من مصر والدول العربية، ولديها 80 طالبا من الأكاديمية البحرية الدولية.

وذكر أنه في حالة تجميع تخصصات القانون البحري واللوجستيات والمحيطات والحفاظ على البيئة البحرية وخط الانبعاثات الكربونية، سيكون له مردود كبير على هؤلاء الخريجين العرب، وكون لهم رابطة مقرها الأكاديمية سيكون له فائدة كبيرة.

وأكد أن رئيس الجامعة البحرية الدولية أشاد بدور الأكاديمية، ما يؤكد أن الأكاديمية في مصاف الجامعات العالمية، لافتا إلى أنه في حالة ترؤس رئيس الجامعة البحرية الدولية جلسة علمية، يجب على المتحدثين نشر مقالات علمية على مستوى قوي، موضحا أن المقالات كلها منشورة في واحدة من أكبر محركات النشر العلمي "سكوبس" ما يكشف قوة المقالات العلمية، مشيرا إلى أن طلاب الأكاديمية وصلوا لمستوى عالٍ جدا، بسبب الازدهار الذي وصلت له الأكاديمية.

وتابع: "لولا مصر ما كانت الأكاديمية، ودايما بقولها في أي مناسبة، وأهم حاجة في استمرارية الوثائق العلمية رأس المال الفكري والبشري"، مؤكدا أن العنصر البشري في الأكاديمية متميز جدا نظرا لتعليمه الجيد وذكائه الكبير، فضلا عن المشاركة في أعمال العمل العربى المشترك والمسئولية المجتمعية القومية.

وقدمت الأكاديمية ورقة عمل من الذكاء الاصطناعي إلى مجلس وزراء الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، محذرا من بعض المخاطر الكبيرة والتحديات لأنها سيكون لها تأثير سلبي إذا لم ننتبه إلى ذلك.

وطالب "عبدالغفار" الصحفيين والإعلاميين بزيارة مقر الأكاديمية في العلمين الجديدة ورؤية مستشفى طب الأسنان والطب البشرى والذكاء الاصطناعى، فضلا عن أول معمل لاعتماد العينات الدوائية على ساحل المتوسط بالتعاون مع شركة فاركو، مؤكدا أن الأكاديمية ستظل أيقونة للعمل العربي المشترك لتقديم أفضل خدمة تعليمية، فضلا عن افتتاح أول مسجد بفرع العلمين لحرص الأكاديمية على إقامة الطلاب الشعائر الدينية.

لقاء الصجفيين مع الدكتور اسماعيل

لقاء الصجفيين مع الدكتور اسماعيل

لقاء الصجفيين مع الدكتور اسماعيل