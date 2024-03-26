الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء أبو قير البحري يستقبل 5 أوناش رصيف بينها "عملاق STS"

الاوناش التى استقبلها
الاوناش التى استقبلها ميناء ابو قير

استقبلت هيئة ميناء أبو قير 2 ونش رصيف عملاق STS، بالاضافة إلى 2 ونش رصيف على عجل mobile crane، علاوة على ونش ساحة RTG.

تعد الدفعة الثانية من الأوناش التي استقبلها الميناء، حيث كانت الدفعة الأولى خلال يناير الماضي ومن المقرر أن يكون الميناء الأكثر عمقا بالموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، وذلك بغاطس للأرصفة تصل إلى 22 متر وبطول 6250 متر طولي، بالإضافة إلى رصيف بحري بطول 650 متر طول بغاطس 17 متر.

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كما يصل حاجز الأمواج إلى 5730 متر طولي بالإضافة إلى حواجز أمواج مرتفعة تصل إلى 3270 مترا طوليا، وبأعمال تكسيات بطول 2127 مترا طوليا.

 استقبال محطة  تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية  سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM NEVADA

جدير بالذكر ان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعلن عن استقبال محطة  تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية  سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM NEVADA
وهي  أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الأن حيث يبلغ طولها (366) متر وعرضها ( 48) مترو غاطس يصل الى ( 15) متر وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل (12) ألف حاوية مكافأة وستتداول بالمحطه 1530 حاوية، علما بأن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل الى ( 335 ) متر وحمولتها الكلية ( 10) ألاف حاوية مكافأه وهو مما يجسد  تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي %35،


وحيث  قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA   الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الأسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة

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وحيث تابع الوزير مع  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية  ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض قيام  إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة NEVADA   وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الإنتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الأسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.

هيئة ميناء أبو قير الأوناش حواجز أمواج بميناء الإسكندرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

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