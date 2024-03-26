الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السكة الحديد: توفير عدة طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية

طرق للحصول علي تذاكر
طرق للحصول علي تذاكر السفر

اعلنت الهيئه القومية لسكك حديد  مصر عن  توفير عدة طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية .

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 إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق

وقالت فى بيان لها اليوم أنه فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب تعلن الهيئة عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة  التكدس أمام شبابيك التذاكر   وهى: 
1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات.
2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf  ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .
3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  اماكن  الجمهورية  .
4- منظومة الدفع الفوري  لحجز تذاكر السفر بالقطارات  من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص )  المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.
كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS  ) لسداد قيمة التذاكر  ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

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وتناشد الهيئة السادة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر  وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة. 
والهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر السفر ياسة التحديث وزارة النقل القطارات

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