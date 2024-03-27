تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 934 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 390 شاحنة و120 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع، 544 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة PROSESSOR WENGER وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة الى الهند والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، فيما تغادر السفينتين دليلة والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1570 راكبًا بموانئها.