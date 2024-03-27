وزير النقل: مترو الإسكندرية نقلة نوعية فى منظومة النقل الأخضر بالمحافظة

وجَّه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الدعوة إلى كل المستثمرين؛ للاستثمار في قطاع النقل البحري الذي يشهد تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

جاء ذلك خلال إفطار غرفة الملاحة بالإسكندرية، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

فرص استثمارية

وأكد أن هناك فرصة استثمارية واعدة في كل الموانئ المصرية في ميناء الإسكندرية وميناء المكس ومحطات تحيا مصر 2 ومحطة الحبوب بميناء دمياط وموانئ جرجوب والسخنة وغيرها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تبلغ 30 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية مثل ميناء أكتوبر الجاف الذي يعمل بكفاءة عالية وله دور بارز في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ المصرية، وكذلك هناك فرصة استثمارية واعدة في مجالات النقل الأخرى مثل السكك الحديدية والنقل النهري وغيرها.

مشروعات "النقل" بالإسكندرية

ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية، وبحضور محافظ الإسكندرية ورئيس غرقة ملاحة الإسكندرية، حيث تم استعراض المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية التي يأتي على رأسها مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)، الذي سيخدم محافظة الإسكندرية من خلال عدد من المحطات التي تقع في نطاق المحافظة مثل محطة الإسكندرية، والعامرية، والكنج مريوط، وبرج العرب، وكذلك مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات مثل مشروعات الطرق والكباري التي تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين.

وكذلك مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، التي يتم تنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.

مشروع مترو الإسكندرية

وفيما يتعلق بمشروع مترو الإسكندرية، أكد وزير النقل، أنه تمت إزالة القضبان وجارٍ إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشرو، كما تم استعراض جهود وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبوقير لخدمة أهالي الإسكندرية، حيث قام الجهاز بتسيير 181 ميني باص حتى الآن تصل في بداية الشهر القادم إلى 200 ميني باص لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

وأكد أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة الفعَّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وأشار وزير النقل، إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات (عدد 14 مزلقان)، بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ووجَّه الوزير خلال الاجتماع، بسرعة رصف مزلقانات المشروع للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور، مؤكدًا أننا متواجدون في أماكنا لخدمة المواطنين وأن عددا من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، سيتواجدون بشكل دائم بالإسكندرية، إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع؛ للتنسيق الدائم مع المحافظة والنوَّاب والأجهزة المعنية لخدمة المواطنين، حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي يشكل حلما لكل أهالي المحافظة بدأ تنفيذه على أرض الواقع.