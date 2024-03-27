الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول.. افتتاح عدد من محطات مترو الأنفاق خلال أيام

محطات مترو الأنفاق
محطات مترو الأنفاق

تستعد وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح محطات المرحلة 3 ج والأخيرة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وهي محطات (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول - بولاق الدكرور - جامعة القاهرة).

وتكمن أهمية المرحلة الأخيرة فى أنها تعتبر حلقة الوصل بين  الخط الثالث وغرب القاهرة الكبرى من خلال محطة وادى النيل، حيث يتبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل الذى يمتد حتى المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر والحزام الأخضر، وكذلك يربط بين الخط الثانى والثالث فى محطة جامعة القاهرة التبادلية والذى يمكن للركاب استقلال أيا من الخطين دون الحاجة للخروج من المحطة عن طريق استخدام سلالم المشاة الداخلية.

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 التشغيل التجريبي للركاب خلال الفترة القادمة

وفى تصريحات صجفية قال اللواء الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للانفاق أن المرحلة الثالثة تنقسم لـ3 أجزاء، تم افتتاح الجزء الأول منها فى أكتوبر 2022 فى المسافة من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات، وحاليًا الجزء الثانى فى تجارب التشغيل التجريبى ومخطط افتتاحه للجمهور أوائل عام 2024 وهذا الجزء يمتد بطول 6.6 كم وعدد 6 محطات وبتخدم اهالينا فى إمبابة والبوهى والقومية وصولًا للطريق الدائرى والربط مع محور روض الفرج.

الجزء الثالث والأخير من المرحلة والممتد من محطة الكيت كات فى اتجاه المهندسين وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة للربط مع الخط الثانى للمترو والمرحلة يتم تنفيذها حاليًا ووصلت نسبة إنجاز الأعمال حوالى 88.5% ومخطط تشغيلها للجمهور خلال الأيام القليلة القادمة.

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أما بخصوص الخط السادس فسيساهم فى ربط شمال القاهرة بجنوبها وتخفيف العبء عن الخط الأول لتلبية مطالب النقل الكثيفة على طول محور الخط من منطقة الخصوص شمالًا وحتى المعادى الجديدة جنوبًا ومخطط إنشاء فرعة أخرى من الخط حتى منطقة طرة البلد، ويبلغ طول الخط 34 كم وعدد 26 محطة، وحاليًا احنا فى مرحلة الدراسة النهائية للمشروع تمهيدًا لطرحه للتنفيذ.

وزارة النقل وزير النقل مترو الأنفاق مترو افتتاح

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