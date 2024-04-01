رئيس "سكك حديد مصر": طورنا 835 مزلقانًا

رئيس سكك حديد مصر للدستور :

قال المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه يجرى استكمال خطة الهيئة في إنشاء أسوار على حدود أملاك الهيئة؛ لتأمين مسير القطارات وتأمين الركاب، مع معالجة الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يتم بجانب استكمال تطوير المزلقانات، حيث تم التطوير المدنى لعدد 835 مزلقانا، وتطوير نظم التحكم لعدد 678 مزلقانا، مع مراعاة تركيب كاميرات مراقبة على المزلقانات ذات الكثافة العالية.

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه يتم التنسيق مع المحليات لغلق المعابر غير القانونية، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية (الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان)، (بنها/ الإسماعيلية/ بورسعيد)، (الروبيكى/ العاشر من رمضان/ بلبيس) (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، مع تنفيذ مشروع نظم التحكم الآلى (ETCSL1) على الخطوط الرئيسية بطول 953 كم، بالإضافة إلى تطوير خط لوجستى لدعم التجارة بين (القاهـرة/ الإسكندرية)، (بشتيل/ الاتحاد/ إيتاى البارود/ القبارى/ المناشى/ 6 أكتوبر).

وأشار "عامر" إلى أنه تم إنشاء غرفة تحكم مركزى لجميع خطوط الشبكة الخاصة التى تم تطوير نظم الإشارات بها، مع الاستمرار فى خطة تطوير الورش بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات، مشددا على تفعيل برنامج تخطيط برامج المؤسسة (ERP) لمتابعة توافر قطع الغيار اللازمة للصيانة والعمرات.

وكان المهندس محمد عامر قد أكد، في تصريحات سابقة له، أنه تم التعاقد على إعادة تأهيل عدد 172 جرارا من الجرارات القديمة، لإضافة عمر جديد لها، 41 جرارًا مع شركة PRL، وتم تحديث 50 جرار هنشل، وتعاقدنا مع شركة التالجو الإسبانية على توريد عدد 6 وحدات كاملة من قطارات تالجو الفاخرة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة PRL الأمريكية على توريد عدد 6 جرارات لتشغيل قطارات التالجو، بإجمالى 157 مليون يورو، شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وتم وصولها بالكامل وتشغيلها على خطوط السكة بالوجهين البحري والقبلي.

شراء عدد 1350 عربة ركاب

وأردف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم التعاقد مع شركة ترانسماش (جانز مافاج) المجرية، على شراء عدد 1350 عربة ركاب (500 درجة ثالثة تهوية ديناميكية- 460 درجة ثالثة مكيفة- 350 درجة أولى وثانية مكيفة- 40 عربة بوفيه ثالثة مكيفة)، وصل منها عدد 880 عربة (380 ثالثة مكيفة + 500 ثالثة تهوية)، على أن يتوالى وصول باقى العربات وفقًا للجدول الزمنى الذى ينتهى فى يونيو 2025، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، بإجمالي عدد 126 عربة، شاملة تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة، وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، حيث يتكون كل قطار من (18) عربة (5 عربات نوم أولى فاخرة + 10 عربات نوم ثانية فاخرة + عربة نادى + عربة بوفيه + عربة قوى).