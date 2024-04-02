تداول 13 ألف طن بضائع و959 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 959 شاحنة و105سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 463 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 400 شاحنة و5 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس والحرية1 وأمل وتغادر السفينتان دليلة وأمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4740 طن بضائع 510 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، أور وسينا.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1535 راكبا بموانيها.