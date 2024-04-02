الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بيان عاجل من "النقل" بشأن قطارات عيد الفطر

مواعيد القطارات فى
مواعيد القطارات فى العيد

 قررت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على  القطارات الحالية خلال الفترة من 6/ 4/ 2024 إلى 20/ 4/ 2024 بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدة أن ذلك للتيسير على جمهور الركاب وراحتهم.

txt

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك 

وأشارت الهيئة فى  بيان لها إلى  أن المهندس محمدعامر رئيس الهيئة  وجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي:

txt

وزير النقل: التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم أسطول "القابضة"


- تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان يوميًا  خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10 طبقا للجدول المرفق  .

- تشغيل قطار 1942 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان  يوميًا   خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1943 (ثالثة مكيفة)  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1944 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان  يوميًا  خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1945 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1946 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان  يوم 8 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم  من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1947 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة يوم 12/4/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1948 (ثالثة مكيفة)  الإسكندرية / أسوان  يوم 7 / 4 / 2024 فقط  حيث يقوم  من محطة الإسكندرية الساعة 11:50   ويصل أسوان الساعة 03:55 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط   بين القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الإسكندرية الساعة 02:35  طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يوم 13/ 4/ 2024 فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الإسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:15 طبقًا للجدول المرفق.

مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
مواعيد القطارات فى العيد
الهيئة القومية لسكك حديد مصر عيد الفطر المبارك درجة الاستعداد الوجهين القبلي والبحري قيادات الهيئة

مواد متعلقة

تداول 13 ألف طن بضائع و959 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

رئيس "سكك حديد مصر": طورنا 835 مزلقانًا

في عهد الرئيس السيسي.. "النقل" تحقق انجازات غير مسبوقة في مجال الطرق والكباري

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

مواعيد القطارات اليوم الاثنين على خط القاهرة - أسيوط ذهاب وعودة

وزير النقل: التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم أسطول "القابضة"

تداول 10 آلاف طن بضائع و821 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ميناء دمياط يتعامل مع 7 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

ساحة الشعب.. تحفة معمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة