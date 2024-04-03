الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأنفاق" تنشر تصويرا جويا لمحطة مترو بولاق الدكرور

الخط الثالث لمترو
الخط الثالث لمترو الانفاق

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، تصويرا جويا أرضيا لمحطة بولاق الدكرور، إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

تعتبر محطة بولاق الدكرور محطة سطحية قريبة من شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا ومكتب صحة بولاق الدكرور، ووشارع السودان وشارع مصدق ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أتوبيسات بولاق الدكرور واللجنة الطبية العامة بالدقي.

تتكون المحطة من طابقين، طابق الرصيف وطابق صالة التذاكر، يحتوي كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.

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 الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (عدلى منصور - العتبة – الكيت كات – روض الفرج - جامعة القاهرة).

جدير بالذكر أن الخط الثالث يمتد من إمبابة والمهندسين مارًا أسفل النيل وصولا للمحطة التبادلية عدلي منصور، وتنعكس أهميته فى أنه أول محور عرضي يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، ويحقق الترابط مع منظومة وسائل النقل المختلفة من خلال:

محطة ناصر: تحقق الربط مع الخط الأول.
محطتى العتبة وجامعة القاهرة: تحقق الربط مع الخط الثاني.
محطة عدلى منصور: الربط مع القطار الكهربائى ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ).
محطة وادى النيل: يحقق تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل.
محطة الإستاد: سيتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل.

ويبلغ طوله 41.2 كم وعدد 34 محطة (21 نفقيا + 2 سطحي + 11علوي) ويتم تنفيذه على أربعة مراحل وهي:

المرحــلة الأولى (العتبة-العباسية)

تمتد هذه المرحلة من محطة العتبة حتى محطة العباسية بطـول 4،4 كم وتتكون من (5) محطـــات نفقية وهي "العتبة – بـاب الشعرية – الجيش – عبده باشا – العباسية" بالإضافة إلى 4 محطات للتهوية وورشة العمرة الخفيفة بالعباسية وتحقق هــذه المرحلة تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو بمحطة العتبة.

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المرحلة الثانية (العباسية / الأهرام)

تمتــد هــذه المرحلــة مـن محطة العباسية حتى محطة الأهرام ويبلغ طولها 7،7 كم وتتكون من عـدد (4) محطات نفقية وهي "معرض القاهرة – الإستاد – كلية البنات – الأهرام"، بالإضافة إلى (7) منشــآت للتهوية، وبـدأ تنفيـذ هـذه المرحلة فـى 1-7-2009 وتم افتتاحها فى مايـو 2014، وجرى استخدام ماكينتي حفـر فــي آن واحد لتنفيذ نفـــق المرحلة الثانية نـظـرًا لاخـتلاف طـبيعة الـتربة، فتم استخدام الماكينة نفرتاري في حفر المســافة من محطـة العبـاسية وحتى محطة المعـرض (تربة رملية)، واستخـدام الماكينة إيموحتب في حفر المسـافــة مـن محطة المعـرض وحتى محطة هارون (تربة طينية).

 

الخط الثالث لمترو الانفاق

الخط الثالث لمترو الانفاق
الخط الثالث لمترو الانفاق
الخط الثالث لمترو الانفاق
الخط الثالث لمترو الانفاق
الخط الثالث لمترو الانفاق
الخط الثالث لمترو الانفاق
الخط الثالث إمبابة والمهندسين الهيئة القومية للأنفاق محطة سطحية محطة العباسية محطة الأهرام

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