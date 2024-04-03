تداول 37 ألف طن بضائع و928 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 928 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 497 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 431 شاحنة و3 سيارة.

تصدير 25 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين CHARMOUS و"أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهي MALTEZA، دليلة والحرية 1 وغادرت ثلاث سفن، وهي MAESTRO 1 على متنها 25000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 4700 طن بضائع و470 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، أور، بريدج وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكبًا بموانيها

كان شارك اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مشاركة العاملين بالهيئة، حفل الإفطار الجماعي، والذي نظمته الهيئة بميناء بورتوفيق البحري، وذلك بحضور اللواء بحرى أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، واللواء بحري أحمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية والمالية، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالإدارات المختلفة بديوان الهيئة والعاملين والفنيين على الوحدات البحرية والحرفيين في جو يسوده المحبة والمودة بين الجميع.

وناقش عبدالرحيم عقب الإفطار مع العاملين كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم للرقي بمنظومة العمل، كما قام بتكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية وسلمهم شهادات تقدير وشكرهم على مجهوداتهم خلال فترة خدمتهم بالهيئة، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد وأن يكون عطاؤهم مثالا يحتذي به لزيادة موارد الهيئة، في إطار حرص القياده السياسية بالاهتمام بالفرد خلال الفترة القادمة.

وحث رئيس الهيئة العاملين على ضرورة الترابط والتكامل لزيادة معدلات دخل الهيئة والعاملين وبالتالي زيادة الدخل القومي في ظل الفترة الرئاسية الجديدة.