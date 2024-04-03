الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 37 ألف طن بضائع و928 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانىء البحر الاحمر
موانىء البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 928 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000  طن بضائع، 497 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 431 شاحنة و3 سيارة. 

txt

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

تصدير 25 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند 

ويستعد  ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين CHARMOUS و"أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن، وهي MALTEZA، دليلة والحرية 1 وغادرت ثلاث سفن، وهي MAESTRO 1 على متنها 25000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 4700 طن بضائع و470 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع  سفن وهي كوين نفرتيتى، أور، بريدج  وسينا.

txt

وزير النقل: التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم أسطول "القابضة"

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكبًا بموانيها

كان شارك اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مشاركة العاملين بالهيئة، حفل الإفطار الجماعي، والذي نظمته الهيئة بميناء بورتوفيق البحري، وذلك بحضور اللواء بحرى أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، واللواء بحري أحمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية والمالية، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالإدارات المختلفة بديوان الهيئة والعاملين والفنيين على الوحدات البحرية والحرفيين في جو يسوده المحبة والمودة بين الجميع.

وناقش عبدالرحيم عقب الإفطار مع العاملين كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم للرقي بمنظومة العمل، كما قام بتكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية وسلمهم شهادات تقدير وشكرهم على مجهوداتهم خلال فترة خدمتهم بالهيئة، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد وأن يكون عطاؤهم مثالا يحتذي به لزيادة موارد الهيئة، في إطار حرص القياده السياسية بالاهتمام بالفرد خلال الفترة القادمة. 

وحث رئيس الهيئة العاملين على ضرورة الترابط والتكامل لزيادة معدلات دخل الهيئة والعاملين وبالتالي زيادة الدخل القومي في ظل الفترة الرئاسية الجديدة.

هيئة موانئ البحر الأحمر أرصفة موانئ بضائع عامة ومتنوعة ميناء سفاجا الهند شهد ميناء نويبع

مواد متعلقة

ميناء دمياط يتعامل مع 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

عهد السيسي يشهد ثورة في النقل.. إنجازات ضخمة في مترو الأنفاق والقطار الكهربائي

بيان عاجل من "النقل" بشأن قطارات عيد الفطر

تداول 13 ألف طن بضائع و959 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

رئيس "سكك حديد مصر": طورنا 835 مزلقانًا

في عهد الرئيس السيسي.. "النقل" تحقق انجازات غير مسبوقة في مجال الطرق والكباري

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

مواعيد القطارات اليوم الاثنين على خط القاهرة - أسيوط ذهاب وعودة

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

"الأرصاد" تحذر المواطنين: منخفض جوى متعمق يضرب البلاد فى ذلك الموعد

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

براءة الصحفى أحمد الباهى من التحريض على العنف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل