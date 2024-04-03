الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

إلى أين وصل العمل بـ"مترو الإسكندرية"؟.. جولة وزير النقل تكشف التفاصيل

تفقد وزير النقل
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، والذي  يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"، منها  6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير، ويشتمل على (20) محطة، ووقع عقد تنفيذه سبتمبر الماضي مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).

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نقلة نوعية كبيرة فى منظومة النقل الجماعى الأخضر

وخلا ل الجولة، تفقد الوزير، مسار المشروع واستعرض  مع مدير المشروع ما تم إنجازه من أعمال حتى الآن، حيث تم إزالة القضبان وجار إزالة مباني المحطات، وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع، كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن أعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقانا، وجرى الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجار الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور.

كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة في توفير وتسيير “ميني باصات” بديلة لقطار أبو قير لخدمة أهالي الإسكندرية، حيث قام الجهاز بتسيير 195 ميني باص حتى الآن لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة  بشكل دائم بالإسكندرية، إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب وكل الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل أهالي المحافظة  والذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع.

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المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية على هامش جولته، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما أن له دورا كبيرا في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مضيفا أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض التختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة  كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا/ ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية

تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
تفقد وزير النقل المرحلة الاولى مترو الاسكندرية
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية م إزالة القضبان إزالة مباني المحطات الرفع المساحي و

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