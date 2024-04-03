الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعته 170 راكبًا.. تشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى 30 يونيو

جريدة الدستور

كشف مصدر مسئول بـ وزارة النقل  أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري على رأس المشاريع التى تعد خطوة مهمة وبداية لتنفيذ شبكة مواصلات عامة متطورة بالقاهرة الكبرى، حيث يهدف المشروع إلى الربط بين المحافظات الثلاث «القاهرة- الجيزة  القليوبية» بوسيلة نقل واحدة سريعة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال استقطاع الحارة اليسرى من كل اتجاه وتخصيصها للأتوبيس الترددي وفصله عن حارات الطريق الدائري.

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منع صعود الميكروباصات على الطريق الدائري مع إلزامه بالطريق السطحي

وأشار المصدر إلى أنه سيتم منع صعود الميكروباصات على الطريق الدائري مع إلزامه بالطريق السطحي الجديد بجانب الطريق الدائري مع إنشاء مواقف سطحية للميكروباصات تخدم محطات الأتوبيس السريع، مشيرًا إلى أن ذلك سيعمل على تحقيق زمن تقاطر 3 دقائق، بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة وتصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

وأضاف أن سعة الأتوبيس 170 راكبًا بما يعادل ( 12 ميكروباصًا)– (70 سيارة خاصة) لنقل 4000 راكب بالساعة في الاتجاه، مشيرًا إلى أن استخدام الأتوبيس الترددي يعادل 285 ميكروباصًا في الساعة وسيعمل على ربط  التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل (تقاطع السويس– تقاطع عدلي منصور– تقاطع المرج– تقاطع مسطرد ...........).

وكذا الاتصال بخطوط النقل العامة على سيبل المثال (مترو الخط الأول في الزهراء– المرج) (مترو الخط الثالث في محطة عدلي منصور– إمبابة) (LRT في محطة عدلي منصور، مؤكدًا أن جميع الأتوبيسات تعمل بالكهرباء وبالتالي تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، مشيرًا إلى أنه سيبدأ عمله 30 يونيو المقبل.

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توطين صناعة النقل 

جدير بالذكر أن وزارة النقل تعاقدت مؤخرًا مع عدد من الشركات الوطنية على صناعة وتوريد عدد  100 أتوبيس لتوطين الصناعة المحلية، حيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية، وكذا الأمر فى قطارات السكك الحديدية، حيث تم التنسيق (مذكرات تفاهم/ شروط رئيسية/ عقود) مع عدد 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وهذه الشركات هي ألستوم الفرنسية- تالجو الإسبانية– Colway الإسبانية–  لينزا مصر )الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير(– هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة نيرك– شركة نيرك- فوست ألبين النمساوية– شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة.

تم إنشاء المجمع الصناعي بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية على مساحة 40 فدانًا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وستوفر المصانع 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين وسيتم تصدير منتجات المصانع لدول العالم وتلبية احتياجات مشروعات النقل، مشيرة إلى أن مشروع توطين صناعة قطارات السكك الحديدية بكوم أبوراضى يتم بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية، حيث سيتم إنشاء المصنع على مساحة 25 فدانًا بمنطقة كوم أبوراضى بالقرب من القاهرة وستبلغ نسبة التصنيع المحلى للقطارات حوالي 31% على الأقل وستعتمد الشركة بنسبة 95% على العمالة المصرية بعد تدريبهم وسيتم تصدير الفائض من الإنتاج لدول إفريقيا والشرق الأوسط.

بوزارة النقل صعود الميكروباصات مشروع الأتوبيس الترددي السريع الطريق الدائري شبكة موصلات عامة

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