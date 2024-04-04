الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع و619 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 619 شاحنة و47 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 309 شاحنات، و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 310 شاحنات و3 سيارات. 

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يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لمغادرة السفينتين وادي اليرموك والرياض، بينما استقبل الميناء بالامس العبارة امل وغادرت السفينة دليلة ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4720 طن بضائع، 420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، أور وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة لوتس، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.

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كان اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، شارك على مشاركة العاملين بالهيئة، حفل الإفطار الجماعي، والذي نظمته الهيئة بميناء بورتوفيق البحري، وذلك بحضور اللواء بحرى أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، واللواء بحري أحمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية والمالية، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالإدارات المختلفة بديوان الهيئة والعاملين والفنيين على الوحدات البحرية والحرفيين في جو يسوده المحبة والمودة بين الجميع.

وناقش عبدالرحيم عقب الإفطار مع العاملين كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم للرقي بمنظومة العمل، كما قام بتكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية وسلمهم شهادات تقدير وشكرهم على مجهوداتهم خلال فترة خدمتهم بالهيئة، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد وأن يكون عطاؤهم مثالا يحتذي به لزيادة موارد الهيئة، في إطار حرص القياده السياسية بالاهتمام بالفرد خلال الفترة القادمة. 

وحث رئيس الهيئة العاملين على ضرورة الترابط والتكامل لزيادة معدلات دخل الهيئة والعاملين وبالتالي زيادة الدخل القومي في ظل الفترة الرئاسية الجديدة.

لهيئة موانئ البحر الأحمر وزارة النقل موانئ موانيء البحر الأحمر 6 موانئ بحرية

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