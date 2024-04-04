وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية في ورش الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والعمرات المختلفة للجرارات وعقد لقاء موسع مع مجموعة كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية، وتناول وجبة الإفطار معهم، وكان في استقباله المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة واللواء محمد عبداللطيف رئيس شركة إيرماس.

وكرم الوزير 10 من العاملين بالهيئة من طوائف مختلفة ممن تميزوا في عملهم ومنعوا مخاطر كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وبدأت الجولة بتفقد اعمال صيانة عدد من الجرارات من مختلف الطرازات والأنواع، ثم تفقد الوزير عددًا من الورش الإنتاجية التي تقوم بإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر والصناعات المغذية لها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث شاهد الوزير عدد من قطع الغيار التي تم انتاجها بالورشة مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهوا وترس الحدافة الخاص بالمحركات الديزل، كما تفقد وزير النقل عدد من المعدات الحديثة مثل معدات البورينج CNC الخاصة بإعادة تأهيل أجسام موتورات الجر وأجسام المحركات التي تم تدعيم الورشة بها في إطار الخطة الشاملة لتطوير مختلف الورش ودعمها بأحدث المعدات الحديثة.

عدم خروج أي جرار إلا بعد التأكد من حالته الفنية

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا مع مجموعه كبيرة من العاملين بالورش المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك من مختلف المهن بتلك الورش.

في بداية كلمته قدم لهم التهنئه بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وأنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات - تطوير السكة والبنية الأساسية - تطوير نظم الإشارات - تطوير الورش - إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الأختيار )

الوزير: المكرمون واجهة مشرفة للعاملين بالسكك الحديدية

وأضاف أنه فيما يتعلق بتطوير الورش، فكانت ورشة ايرماس هي أولى الورش التي قام بزيارتها عقب توليه حقيبة النقل، وكانت الشركة تحقق خسائر وكانت المعدات متهالكة ولم تكن هناك خطة لتطويرها فتم وضع خطة عاجلة لتطويرها في. إطار الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة، والآن أصبحت إيرماس تحقق مكاسب بسواعد أبنائها، كما زادت عدد العمرات الخاصة بالجرارات، مؤكدًا ضرورة بذل كافة الجهود للاستمرار في تحقيق هذه المكاسب وزيادة الإنتاجية بشكل أكبر.

وفي إطار الاهتمام الكبير بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة فتم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار والتأهيل والتدريب وفقًا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية أو الكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي.



ووجه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بإنشاء مركز تعلميي كامل داخل ورشة إيرماس يكون نموذج مصغر من معهد وردان، وذلك في إطار خطة تدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري، مؤكدًا ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الإكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات إلى العاملين الجدد مع ضرورة قيام كافة العاملين بتأدية مهاهم وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع التأكيد على أن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب، بالإضافة إلى التأكيد على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمحافظة على مواعيد القطارات، مشيرًا إلى الاهتمام بقوة الجر بالسكة الحديد، حيث تم تدعيمها بجرارت جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الجرارات الحالية.

وفي ختام اللقاء، وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري، كرم الوزير 10 من العاملين بالهيئة من طوائف مختلفة (قائدي القطارات- نظار المحطات -ملاحظي الابراج- خفراء الشاكوش) وذلك ممن تميزوا في عملهم وأظهروا التزامًا باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وقدم الوزير الشكر للمكرمين على ما قاموا به من أعمال مميزة، مؤكدًا أنهم واجهة مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومثال للتفاني والإخلاص في خدمة المواطنين وأن على جميع العاملين، أن يتسابقوا لخدمة المواطنين وأن يكون التعامل مع الجمهور في كافة المواقف باحترام تام ووفقًا للقانون مع الاستمرار في عدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

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