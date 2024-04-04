الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"ميناء دمياط" يستقبل 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعه

جريدة الدستور

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن.. بينما غادر عدد 11 سفينة..كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعه الماضيه 

txt

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35184 طن، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35184 طن تشمل: 3000 طن مولاس و 11844 طن رمل صب  و 11788 طن يوريا صب و355 طن بصل معبأ و1101 طن اسمنت معبأ و150 طن كسب فول صويا و6946 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 42336 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42336 طن تشمل:  25383 طن قمح و10164 طن خردة و5323 طن حديد و750 طن مولاس و716 طن خشب زان.

txt

وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات

حركة الصادر من الحاويات 

بلغت حركة الصادر من الحاويات 856 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 386 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4144 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63657 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143785 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2466 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة.

اقرأ أيضًا:

إلى أين وصل العمل بـ"مترو الإسكندرية"؟.. جولة وزير النقل تكشف التفاصيل

لهيئة ميناء دمياط بلغت حركة الصادر من البضائع أرصفة موانيء الهيئة المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر ميناء

مواد متعلقة

وزير النقل يتفقد ورش إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

تداول 9 آلاف طن بضائع و619 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

رئيس الأكاديمية العربية يفتتح قاعة الاجتماعات الكبرى والمحاكى الجديد بمعهد تدريب الموانئ

سعته 170 راكبًا.. تشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى 30 يونيو

إلى أين وصل العمل بـ"مترو الإسكندرية"؟.. جولة وزير النقل تكشف التفاصيل

ميناء دمياط يتعامل مع11 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأنفاق" تنشر تصويرًا جويًا لمحطة مترو بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى