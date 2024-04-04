"ميناء دمياط" يستقبل 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعه

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن.. بينما غادر عدد 11 سفينة..كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعه الماضيه

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35184 طن، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35184 طن تشمل: 3000 طن مولاس و 11844 طن رمل صب و 11788 طن يوريا صب و355 طن بصل معبأ و1101 طن اسمنت معبأ و150 طن كسب فول صويا و6946 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 42336 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42336 طن تشمل: 25383 طن قمح و10164 طن خردة و5323 طن حديد و750 طن مولاس و716 طن خشب زان.

حركة الصادر من الحاويات

بلغت حركة الصادر من الحاويات 856 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 386 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4144 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63657 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143785 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2466 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة.

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