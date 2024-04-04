الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

قطار الملك فاروق
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية

نشرت شبكة القطارات المصرية، تقريرا حول تجديد القطار الملكي الخاص بالملك فاروق، بعد إعادة تجديده، داخل المتحف بالمنتزه في الإسكندرية.

يتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا، ومزود بمقاعد مريحة متنقلة، يمكن تحويلها إلى صالونات صغيرة، وبه 12 جهاز تليفون في الغرف والصالونات حتى كابينة السائق، فضلا عن مطبخ.

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يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل

وصممت أنظمة الإنارة بالقطار بواسطة أضواء الفلورسنت، ووضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط كما يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل هذا وبعد وصول القطار الي الاسكندرية تم وضعه في متحف المنتزة التاريخي.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أجرى جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"، منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على (20) محطة، ووقع عقد تنفيذه سبتمبر الماضي مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).

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وخلا ل الجولة، تفقد الوزير، مسار المشروع واستعرض مع مدير المشروع ما تم إنجازه من أعمال حتى الآن، حيث تم إزالة القضبان وجار إزالة مباني المحطات، وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع، كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن أعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقانا، وجرى الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجار الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور.

قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق فى المنتزة بالإسكندرية

قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
قطار الملك فاروق بعد تجديده بالمتحف بالمنتزة بالإسكندرية
القطار الملكى الخاص بالملك فاروق إزالة القضبان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بعد القطار من عربتين تستوعبان والقطار

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