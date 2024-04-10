موعد صيام الستة البيض 1445.. وهل يجوز صيام بنيتين؟

بعد انتهاء شهر رمضان المعظم، يبدأ الكثير من المسلمين بالبحث عن موعد صيام الستة البيض، لبدء الصيام مباشرة للحصول على الأجر والثواب المضاعف في هذه الأيام المباركة.

موعد صيام الست البيض

يُستحب صيام الأيام البيض من شهر شوال لفضلها العظيم، فهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو موعد صيام الستة البيض 2024 استعدادًا لصيامها؟

ويتسابق المسلمون على أداء فريضة الله، وابتغاء مرضات الله "سبحانه وتعالى"، ويعتبر شهر شوال 2024 من مواسم الطاعات التي يسعى المسلم فيها لاكتساب الثواب، وصيام الست البيض من شوال، ذلك تعويضا لما فقده المسلمين من صيام شهر رمضان، لسبب يحله الله عز وجل.

فضل صيام الستة البيض

وجاء في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، حيث روي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شهر شوال 2024 كان كصيام الدهر".

كما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم تفسّير ذلك وجاء في قوله تعالى: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة كما فسر: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها".

وقد روي عن الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك قال: "صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضًا".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "صيام الست من شوال يبدأ من ثاني أيام شوال، لأنّه يحرم صيام أول يوم في العيد".

هل يجوز صيام الستة البيض بنيتين؟

نعم، يجوز صيام الستة البيض بنيتين وفقًا لما وررد من دار الإفتاء المصرية وبناءً على فتوى من العديد من العلماء والمشايخ، ويُستحب للمسلم صيام هذه الأيام الستة، والتي تأتي بعد عيد الفطر المبارك، حيث أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، وصيام الستة البيض بنيتين يعتبر من الأعمال النافلة المستحبة التي يُحث عليها الإسلام.