في العيد.. 10 فواكه يجب تناولها حتى تعوض الفيتامينات والمعادن الناقصة بسبب الصيام

يحتفل الناس غدا بأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024 / 1445، وبعد الخروج من رمضان والصيام يفتقر الحسم بعض المعادن والفيتامينات الضرورية لصحته والتي يستلزم تعويضها بعد الخروج من شهر الصيام.

وحسب موقع Hindustan times فقد يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تبريد الجسم بشكل طبيعي وإبعاد الأمراض، خاصة أن العيد سوف يأتي في فصل الصيف.

بصرف النظر عن استهلاك 7-8 أكواب من الماء يوميًا، فمن الضروري دمج الفواكه والخضروات المرطبة في وجباتك لتسهيل عملية الهضم، والحفاظ على توازن الإلكتروليت، ودعم المناعة، والتغلب على درجات الحرارة القصوى.

تناول الفاكهة هو أفضل طريقة لإضافة الألياف المطلوبة لجسمك، وإشباع رغبتك في تناول الحلويات، والشعور بالانتعاش لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

فهي لا تساعدك فقط على التغلب على الحرارة، ولكنها أيضًا تعزز مستويات الطاقة لديك والمزاج، أثبتت العديد من الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة.



أفضل 10 فواكه في فصل الصيف:

1. البطيخ:

يمكن أن يكون البطيخ أفضل صديق لك أثناء حرارة الصيف الحارقة لأنه مليء بالماء والألياف وهو خيار ممتاز لتناوله كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة، سهل الهضم، و يساعد أيضًا في شفاء التعب والإرهاق في يوم حار ورطب، إلى جانب ذلك، فهو مخزن للفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تحافظ على مناعتك عالية. وداعم جيد لصحة الأمعاء.



2. المانجو:

المانجو، ملك الفواكه، هو أحد عوامل الجذب في موسم الصيف، يحتوي المانجو أيضًا على كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تسهل عملية الهضم وتدعم جهاز المناعة، يساعد المحتوى العالي من الماء في المانجو في الحفاظ على رطوبة الجسم ومكافحة الجفاف، بالإضافة إلى ذلك، المانجو غني بمضادات الأكسدة، مما يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

3. الخيار:

من المعتاد أن يعاني العديد من الأشخاص من فقدان الشهية وانخفاض مستويات الطاقة خلال أشهر الصيف، إن إضافة الخيار إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو أمر ممتاز للصحة العامة و يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تعزز أيضًا صحة الجلد وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



4. البابايا:

فاكهة البابايا تحتوى على كم كبير من الماء والألياف، دو تمنع مشاكل الجهاز الهضمي، زي بها كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساعد في تعزيز المناعة للوقاية من أمراض الحرارة وتوفير الحماية للبشرة ضد أضرار أشعة الشمس، وتحتوي البابايا أيضًا على إنزيمات هضمية مثل الغراء، مما يساعد على الهضم وتخفيف الانتفاخ أو عسر الهضم، وهو أمر شائع في الصيف.

5. البرتقال:

البرتقال غني بالماء وفيتامين C، يمكن أن يكون البرتقال أحد أفضل الفواكه التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف، منعش بطعم حلو، ويساعد البرتقال الجسم على التعامل مع درجات الحرارة ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل، مما يمنع الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس.

6. الشمام:

يعتبر الشمام ذو النكهة اللذيذة واللذيذة بشكل لا يصدق في الصيف، فهو فاكهة رائعة منخفضة السعرات الحرارية، فالشمام مليء بالألياف الغذائية وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب المركب والمعادن والكهارل والكاروتينات ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم إلى تعزيز صحة القلب.



7. التفاح:

يعد التفاح وعصيره من الأطعمة الصيفية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ويستخدم منذ قرون لخصائصه المبردة وشفاء الأمراض المرتبطة بالحرارة، يمكن أن يحافظ على برودة الجسم بشكل طبيعي ويمنع ضربة الشمس.

ونظرًا لمحتواه الغني بالألياف، يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء خلال فصل الصيف، فهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، ويمكن أن يدعم الصحة العامة والعافية خلال فصل الصيف. يمكن للمرء أن يتناول عصير التفاح بدون سكر مضاف، لمنع الإرهاق الحراري.

8. الخوخ:

يعد الخوخ العصير واللذيذ من الفواكه الصيفية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتزويده بمضادات الأكسدة المفيدة، غنية بالفيتامينات A وC، وتعزز صحة البشرة، فهو خفيف على المعدة، ويمكن للخوخ أن يدعم الشخص في رحلة فقدان الوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في أفضل حالاته.



9. الأناناس:

بفضل فوائده الرائعة في ترطيب الجسم، والمساعدة في فقدان الدهون ودعم عملية الهضم، يعد الأناناس أحد أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها في الصيف، فهو مضاد للالتهابات بطبيعته ويساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، كما أنه يساعد على فقدان الوزن في الصيف إلى جانب تزويدك بالطاقة طوال اليوم.

10. التوت:

التوت لذيذ ومليء بمضادات الأكسدة، وهو مصدر رائع للفيتامينات والمعادن ويمكن أن يبقيك مشبعًا لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.