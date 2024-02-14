الفواكه المجففة تساعد في تسريع فقدان الوزن

تعتبر الفواكه الجافة مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية، فهي مفيدة لصحة العظام والذاكرة والشعر والجلد وأيضًا للوقاية من السرطان، فهي مليئة بالألياف والمغذيات الدقيقة التي يمكن أن تحافظ على صحة الدماغ والجسم.

فوائد الفواكه الجافة

ووفقًا لموقع hindustantimes يمكن أن تكون الفواكه الجافة مفيدة لفقدان الوزن بسبب كثافتها الغذائية وخصائصها المشبعة.

وعلى الرغم من كونها كثيفة السعرات الحرارية، إلا أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية والدهون الصحية والألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء، دمج كميات معتدلة من اللوز والجوز أو يمكن أن يساعد إدخال الفستق في نظامك الغذائي في السيطرة على الرغبة الشديدة ومنع الإفراط في تناول الطعام، حيث تساهم الدهون الصحية الموجودة في الفواكه الجافة في تحسين التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة، مما يدعم نمط حياة نشط، بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتوى الألياف في عملية الهضم ويساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

5 فواكه جافة لإنقاص الوزن

1. اللوز: اللوز غني بالبروتين والدهون الصحية، مما يجعلك تشعر بالشبع، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويعزز فقدان الوزن. أنها تساعد على خفض الكولسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم وتساعد أيضا في السيطرة على ضغط الدم. تعتبر حفنة من اللوز المنقوع أو المحمص جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن.

2. بذور الشيا: هذه البذور الصغيرة تتمدد في السائل، مما يخلق شعورًا بالشبع ويساعد على الهضم، مما يجعلها إضافة ممتازة للأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن. غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن لبذور الشيا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما أنها مفيدة لعملية الهضم وصحة الأمعاء.

3. الفواكه المجففة (باعتدال): اختر الفواكه المجففة مثل المشمش أو الزبيب. أنها توفر الحلاوة الطبيعية والألياف، مما يساعد على السيطرة على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

4. وجبات خفيفة من الأعشاب البحرية: منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية، توفر الوجبات الخفيفة من الأعشاب البحرية وجبة خفيفة مرضية مع توفير المعادن الأساسية، ودعم إدارة الوزن.

5. الطماطم المجففة بالشمس: مليئة بالنكهة، الطماطم المجففة بالشمس منخفضة السعرات الحرارية وغنية بمضادات الأكسدة. يمكنها تحسين مذاق الأطباق دون إضافة سعرات حرارية إضافية، مما يدعم اتباع نظام غذائي يراعي الوزن.