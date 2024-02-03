السبت 03 فبراير 2024
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الصحة

ما الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر للوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض؟

جريدة الدستور

يحتاج جسمنا إلى بعض الفيتامينات المهمة للجسم، ولا يعلم معظمنا ما الفوائد التي تعود على الجسم من الاهتمام بتناول الفيتامينات أو الحصول على الفيتامينات من خلال بعض الأطعمة التي تمنحنا تلك الفيتامينات.

فكما جاء في موقع "هيلث" فإن جسمنا يحتاج  فيتامينات بشكل يومي ولا يعلم معظمنا أبرز تلك الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر من أجل الوقاية من الأمراض الكثيرة.

فيتامين "أ"، الجسم يحتاجه بشكل يومي لأنه يساعد في تحسين صحة البصر والوقاية من التهابات الجسم، وتعزيز صحة الجلد عن طريق ربط الجذور الحرة Free Radicals، وممكن نحصل على فيتامين أ من خلال تناول 300 جرام من الجزر يوفر لنا 90٪؜ من احتياجنا اليومي.

فيتامين "ب" يعتبر من أهم الفيتامينات للجسم لأنه يساعد بشكل كبير الحفاظ على سلامة التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ورفع نسبة الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب،   ونحصل عليه من خلال الخضروات وممكن تناول 100 جرام من الفاصوليا يكفي احتياجنا من الفيتامين.

فيتامين "د"، مهم جدا لصحة العظام ودعم الخلايا المناعية بالجسم والحفاظ على الجهاز العصبي، ونحصل على احتياجنا اليومي منه من خلال 100 جرام من سمك السالمون والماكريل، لأنه يوفر لنا 91 % من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين (د).

ويمكننا الحصول على تلك الفيتامينات من خلال تناول طبق من السلطة وهو ما سيساعدنا على منح جسمنا تلك الفيتامينات، فسوف نحصل على البوتاسيوم بنسبة 87٪؜، واحتياجنا اليومي من فيتامين "د" بنسبة 91٪؜ وبالتالي حماية جسدنا من التعرض للسكتات الدماغية.

طريقة عمل سلطة السلمون بالخضروات والتفاح:
المكونات:
سلطة السلمون بالخضروات والتفاح
نصف كوب بقدونس.
نصف كوب خس.
نصف كوب جرجير.
ثمرة تفاح
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة زيت جوز هند
2 ملعقة صغيرة من خل البلسم.
شرائح سمك سلمون.
قطع صغيرة من التوست البني.
ملح.

الطريقة:
نقطع السلمون قطعا ونتبله بزيت زيتون وملح، في وعاء نضع الجرجير والخس والبقدونس والتفاح المقطع شرائح التوست البني المحمص، ونضيف السلمون وثم نضيف الملح وملعقة زيت جوز الهند.

الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر للوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض للوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض الفيتامينات الفيتامينات الهامة للجسم الفوائد التي تعود على الجسم

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