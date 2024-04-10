بأسعار بسيطة.. أفضل وأرخص أماكن التنزه في عيد الفطر 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل وأرخص الأماكن للتنزه في عيد الفطر 2024، للاستمتاع مع الأهل والأقارب في إجازة عيد الفطر 2024.

وتمتلك محافظات مصر العديد من الأماكن الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، من الشباب والسيدات والرجال والأطفال، وتتميز بوجود المساحات الخضراء والألعاب الترفيهية، للتنزه في عيد الفطر 2024 بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع. وإليكم التفاصيل في التقرير الخدمي لمتابعي "الدستور".

بأسعار بسيطة.. أفضل وأرخص الأماكن للتنزه في عيد الفطر 2024

"حديقة الفسطاط"



تعد حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة، من الحدائق التراثية والتاريخية، التي يرتادها مواطنو العاصمة في رمضان، يقضون بها أوقاتًا روحانية، حيث قربها من جامع "عمرو بن العاص"، أول جامع بني في إفريقيا والشرق الأوسط.



"الحديقة اليابانية في حلوان"

قام بتصميمها المهندس "ذو الفقار باشا" وتم افتتاحها عام 1922 بعد أن قدمها كهدية للسلطان حسين على مساحة تمتد إلى 12 فدانًا، تأخذك إلى عالم آخر بدولة أخرى بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات فقط، ولكنك ستستمتع بالزيارة منذ دخولك بوابة الحديقة.



"حديقة الأزهر"

حديقة الأزهر من أكثر الأماكن التي يحبها المصريون في الأعياد والمناسبات، والحديقة من الداخل ذات مساحات شاسعة تتسع لآلاف الأشخاص ومع ذلك تستطيع أن تشعر فيها بالهدوء والراحة، تحتوي الحديقة على أماكن لألعاب الأطفال أيضًا وكافيهات.



"حديقة الحيوان"

يحب المواطنين في العيد الذهاب إلى حديقة الحيوان لمشاهدة الحيوانات المختلفة، وتأسست عام 1819م إذ تعتبر أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وهي أول وأشهر حدائق الحيوانات في أفريقيا.

“شارع المعز”

يعد شار المعز أفضل أماكن للتنزه والخروج، لتميزه بالآثار التاريخية والشوارع التي تعتبر من أشهر معالم القاهرة، والخلفيات المميزة، ويعد أشهر معالم القاهرة، ومن أهم شوارع منطقة الأزهر والأقدم على مر التاريخ.