عيد الفطر فى غزة.. صلاة على أنقاض المساجد (فيديو)
على أنقاض المساجد المدمرة، أدى أهالي غزة، اليوم، صلاة العيد الأولى بعد الحرب في الشوارع.
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، التي حرمتهم من الاستمتاع بأجواء العيد، استقبل الأطفال في قطاع غزة عيد الفطر وسط ظروف إنسانية وصحية قاسية.
ويحل عيد الفطر في غزة هذا العام في ظروف استثنائية بسبب الحرب، حيث يستقبل سكان القطاع العيد تحت القصف والقنابل والحصار ونقص الإمدادات الأساسية، وتتزامن فرحتهم مع الألم والمعاناة التي يعيشها الأهالي المحاصرون.
ورغم الدمار، هنّأ أهالي غزة بعضهم البعض بالعيد المبارك، واجتمع الناس في المساجد المدمرة والمدارس التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين لأداء الصلاة، معبرين عن إصرارهم على الاحتفال رغم كل الصعاب.