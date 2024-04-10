القاهرة الإخبارية: بايدن يتهم نتنياهو باتباع سياسة خاطئة بشأن قطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها تقريرًا لها، حمل عنوان “بايدن يتهم نتنياهو باتباع سياسة خاطئة بشأن قطاع غزة”.

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب خطأ فيما يخص قطاع غزة.

وأوضح التقرير، أن بايدن أكد أنه لا يتفق مع سياسة نتنياهو، داعيًا في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار والسماح بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية إلى غزة بشكل فوري.

وأشار إلى أنه مع التصريحات الأمريكية الأخيرة باتت محددات السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وعدوانها المتواصل على قطاع غزة متبينة ومحيرة، حيث تحولت من دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري كامل وغير مشروط إلى تصريحات تحمل في ظاهرها المعارضة لإسرائيل.

وأكد التقرير، أن هذه الحيرة وهذا التباين للموقف الأمريكي قد يتضح من حقائق الواقع، إذ خرجت وزارة الدفاع الأمريكية قبل سويعات من اتهام بايدن لتؤكد أنه لا دلائل على ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة في قطاع غزة، وذلك رغم سقوط أكثر من 33 ألف شهيد وما يربو على 75 ألف مصاب، فضلًا عن دمار كامل وشامل للبنية التحتية ونزوح حوالي مليونين ونصف المليون من الفلسطينيين معظمهم نساء وأطفال وكبار سن.

ونوّه التقرير، بأن الولايات المتحدة تظل في الواقع أكبر مزود للمساعدات العسكرية لإسرائيل، فتقدم لها ما يقرب من 3.3% مليارات دولار سنويًا تستخدم لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب القوات الإسرائيلية ودعم الأبحاث والتطوير.

وتابع: “سياسيًا أيضًا، تستمر واشنطن في دعم إسرائيل بالمحافل الدولية وتعارض أي قرارات قد تضر بمصالحها كما تدعو واشنطن في الوقت ذاته إلى التوصل لحل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون أن يتجسد ذلك فعليًا على أرض الواقع”.

وأكد، أنه مع اعتراف بايدن الآن بخطأ نتنياهو في سياسته المتبعة في قطاع غزة هل يمكن أن تتبدل السياسات الأمريكية المعتادة تجاه إسرائيل، سؤال وحدها الأيام هي القادرة على الإجابة عليه.



