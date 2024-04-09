أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبى يمر بأسوأ حالاته منذ نشأته (فيديو)

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، إن الاتحاد الأوروبي يمر اليوم بأسوأ حالاته منذ نشأته ولا ننسى أن هذا الائتلاف الدولي كان مبنيًا على شقين الشق الاقتصادي والشق الثقافي لكن في المراحل الأخيرة والعامين الماضيين نرى التحولات تقريبًا الجذرية بأنه يتحول إلى ائتلاف عسكري إلى مفوضيات للدفاع والهجوم.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين بها الكثير من المبالغات من الطرح بأن هذه الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة هي تؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو تؤيد روسيا هي تعمل لمصالح معينة مرتبطة في الداخل الأوروبي.

وأوضح أن موقف روسيا لن يتغير، فنحن أمام كتلة دولية ممكن القول جيوسياسي اتخذ خاطئ بالنسبة للمفهوم الروسي حيال تعاطيه مع الأزمة الأوكرانية وقد ضحي به من قبل الطرف الأمريكي، مشيرًا إلى أن روسيا تنظر إلى أوروبا اليوم بأنها قد فقدت جزئيا طرفيتها الجيوسياسية في المنظومة الدولية.

وأكد، أن تصريحات أورسولا فوندر لاين اليوم تأتي كحالة فقط كجزء من اللعب على العاطفة السياسية في الداخل الأوروبي وتشويه روسيا في المنظومة الغربية بشكل عام.

وتابع: “نرى كل يوم تهاوي المنظومة القيمية الأوروبية أمام الأعين تجاه أكثر من قضية، ازدواجية المعايير هي التي عززت من نمو هذه التحركات أو الحركات اليمينية”.

ونوّه أن سياسة الهجرة وتعاطي الاتحاد الأوروبي نما هذا الشعور، فاليوم نحن أمام وضع اقتصادي متفاقم فلذلك هي تحاول اللعب على هذه المستويات وهي أيضا متهمة من قبل الأوروبيين بأن هي من مررت المصالح الجيو اسراتيجية الأمريكية على حساب المصالح القومية الأوروبية.