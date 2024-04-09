القاهرة الإخبارية: ضربة صاروخية روسية تستهدف منطقة أوديسا الساحلية بأوكرانيا

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن ضربة صاروخية روسية تستهدف منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، حذّر الدبلوماسي الروسي ورئيس القسم الثاني لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية في موسكو، أليكسي بوليشوك، من أن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سوف "يضاعف" من مخاطر حدوث مواجهة مسلحة مباشرة بين حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وروسيا.

وقال بوليشوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم: "إننا لا نريد وقوع مثل هذا الحدث، ونأمل أن يسود العقل وغريزة الحفاظ على الذات في الغرب في نهاية المطاف".