الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"جالانت" لوزير الدفاع الأمريكى: إسرائيل لم تحدد بعد موعدًا لعملية رفح

جالانت
جالانت

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبا عاجل لها، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدا لعملية رفح الفلسطينية؛ وذلك نقلًا عن موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وفي وقت سابق، أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اجتماعا عاجلا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لبحث المقترح الأمريكي الذي تم تقديمه إلى مصر من أجل مفاوضات هدنة غزة، وسط توقعات بأن توافق إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال غزة مرة أخرى.

وأضاف أن أمام إسرائيل وحماس أقل من 48 ساعة لبحث المقترحات الجديدة التي تم تسليمها إلى مصر يوم الأحد الماضي، وتتضمن تنازلات من قبل كل من إسرائيل وحماس، حيث تعمل حماس على تسليم 40 محتجزا حتى لو لم يكونوا جميعهم من النساء والأطفال والمرضى، مقابل أن توافق إسرائيل على عودة النازحين دون شروط مسبقة.

 

القاهرة الإخبارية جالانت أوستن إسرائيل رفح عملية رفح

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