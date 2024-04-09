الحرس الثورى: إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز؛ وذلك نقلًا عن وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، إن هجوم إسرائيل على قنصلية بلاده في العاصمة السورية دمشق "لن يبقى دون رد"، واصفًا الهجوم بأنه "انتحار ارتكبته إسرائيل".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي، عن مقتل 7 مسئولين، من بينهم شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، وعلى رأسها القائد البارز محمد رضا زاهدي.