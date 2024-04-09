الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبيرة سلاسل توريد عالمية: مؤشر أسعار الأغذية ارتفع

مها الشيخ خبيرة سلاسل
مها الشيخ خبيرة سلاسل التوريد العالمية

قالت مها الشيخ خبيرة سلاسل التوريد العالمية، إنه حينما نتحدث عن مؤشر الأسعار الغذائية فإننا نعتبره جزءًا من التغيرات الشهرية في أسعار المواد الغذائية الأساسية على المستوى العالمي. 

وأضافت "الشيخ" اليوم، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم مؤشر أسعار الأغذية ارتفع فلدينا تقريا 118 نقطة، وهناك تطورات في أسعار الحبوب وتأثرات وعوامل عالمية ومحلية ودولية بسبب التوقعات المواتية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والظروف اللوجستية في أوكرانيا وأماكن أخرى.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضحت أن التضخم يضر بالفقراء دائمًا، لأن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية حين يكون كبيرًا يؤثر على إنفاقهم ونحن نعلم أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتالية أثرت على المواد الأساسية، منها الحبوب والبيض والأسماك واللحوم، ولوحظ أنه أصبح هناك نمو في معدل التضخم وأثر على الفقراء أيضًا.

 

القاهرة الإخبارية أسعار الأغذية السلة التضخم الفقراء الأزمات

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