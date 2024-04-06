القاهرة الإخبارية: سيارة تدهس 3 متظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للمحتجزين في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سيارة دهست 3 متظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للمحتجزين في تل أبيب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع غدا لبحث صفقة تبادل المحتجزين.

وقبل قليل، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه منذ التطور اللافت الذي حدث في المظاهرات التي تخرج من قِبل عوائل المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، تحولت إلى حركة احتجاجات شبه يومية وحركة منظمة من قِبل عوائل المحتجزين وعشرات من الإسرائيليين اليساريين، أصبحوا الآن يطالبون بضرورة الإطاحة بنتنياهو وحكومته والذهاب إلى انتخابات.

وأكدت أن الشارع الإسرائيلي الآن يعاني من انعدام ثقة بين الحكومة والشارع، لذلك تعاظمت هذه التظاهرات سواء في الأماكن الجغرافية التي تتواجد فيها أو سواء الأيام التي تشارك فيها المظاهرات وتؤمها بعشرات الآلاف الإسرائيليين، مشيرة إلى أن المظاهرات الآن على أشدها اليوم في تل أبيب، وهذه التظاهرات أسبوعية ولكن كانت مقتصرة على يوم السبت.