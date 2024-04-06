واحد من الناس يلتقى عمال مشروعات مياه الشرب والغاز لمنطقة 2350 ويهديهم جوائز مالية

قام الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر قناة الحياة، بزيارة مشروع محطة رفع مياة الشرب والغاز لمنطقة 2350 فدان.

ويعد مشروع منطقة 2350 فدان، هو أحد المشروعات الهامة والكبري والذي يخدم قطاع كبير من المواطنين في مصر.

والتقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال الزيارة مع عدد من العاملين في المشروع، حيث أكدوا لبرنامج واحد من الناس، أنهم سعداء بالعمل في المشروع وأنهم يأتون من العديد من المحافظات.

ووجه لهم الإعلامي عمرو الليثي، عددًا من الأسئلة بجوائز بقيمة ١٠ الاف جنيه وكل فائز يحصل علي ألف جنيه.

يعود برنامج "واحد من الناس" خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة، مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يقدم أكبر وأضخم جوائز وحملة خير لكل الناس من خلال برنامج واحد من الناس طوال شهر رمضان، وحلقات خاصة لتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل.



