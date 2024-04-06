حزب الله: استهدفنا مربض الزاعورة فى الجولان المحتل بصواريخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهدافه مربض الزاعورة في الجولان المحتل بصواريخ كاتيوشا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

في الجهة المقابلة، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن الساعات الماضية كانت من أعنف الساعات في الجنوب اللبناني، حيث شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على عددٍ من البلدات في القطاعات الشرقي والأوسط والغربي، ما أسفر عن سقوط 7 شهداء حتى الآن.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا سقوط 3 شهداء من أعضاء "حزب الله" اللبناني، وشهداء آخرين من حركة أمل، وتوجد بلدات في القطاع الشرقي تعرضت لقصف عنيف.