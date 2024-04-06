السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر تعمل ليل نهار لوقف العدوان على غزة

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهد المصري يأخذ أكثر من بعد، فلو تحدثنا عن البعد السياسي، فمصر منذ اليوم الأول تبنت رواية سردية أصبحت هي الرواية السردية الفلسطينية والعربية بشكل كامل حول أحداث 7 أكتوبر وما تبع ذلك. 

أضاف الرقب، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر استضافت مؤتمرًا للسلام وخلال هذه الأيام ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في اللحظات الأخيرة للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن مصر واصلت الليل بالنهار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

أكد أن مصر ليست وسيطًا بل هي شريك وتدير الأزمة بحنكة عالية وتجربة طويلة جدًا في مجال المفاوضات ومجال الحروب التي دارت مع قطاع غزة، ومصر تبذل جهدًا كبيرًا جدًا في هذا الأمر.

أشار إلى أنه أصبح واضحًا أن جُل المساعدات التي دخلت غزة هي من مصر للتخفيف على أهالي القطاع تارة عبر المعبر البري الوحيد معبر رفح، بجانب إيصال المساعدات عبر عمليات الإنزال الجوي لشمال غزة، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن الاحتلال يصر على استخدام عمليات التفتيش الدقيق ويمنع إدخال المساعدات بشكل كبير إلى القطاع.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة المساعدات معبر رفح مصر الجهود المصرية

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