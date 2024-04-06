السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رفيق عوض: أمريكا لم تمارس ضغوطًا على إسرائيل لوقف العدوان على غزة

قصف غزة
قصف غزة

قال د. أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات، إنه ليس هناك أي ضغط حقيقي على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة، لكن الإدارة الأمريكية تريد أن تحاصر حكومة نتنياهو التي تتلاعب بها وتبتزها وتتملص من كل خطط الإدارة الأمريكية أو نصائحها أو حتى أوامرها.

وأضاف "عوض" اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضغوط الحقيقية للإدارة الأمريكية هي ضغوط تلوح بها فقط لكن لم تنفذها حتى اللحظة، فإدارة بايدن تحتاج إلى إنجاز وأن تخفف الضغط عليها نفسها، لأن هناك ضغوطًا على هذه الإدارة، مؤكدًا أن نتنياهو لا يعطي هذه الإدارة أي شيء حتى للقول إن هناك نجاحًا أو تقدمًا للرؤية الأمريكية في كل ما يخص الحرب على غزة.

وأوضح أن أمريكا هي شريكة في الأهداف إن لم تضعها لإسرائيل، فالأهداف البعدية للحرب هي متفقة بين إسرائيل وأمريكا ولكن الكلام هنا عن التفاصيل والأداء وترشيد إسرائيل وكبح جماح جنونها وعدم تورطها فيما لا يعرف أحد.

القاهرة الإخبارية إسرائيل الولايات المتحدة الادارة الامريكية حكومة نتنياهو

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