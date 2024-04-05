السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| واشنطن فى حالة تأهب وتستعد لهجوم إيرانى وشيك

بايدن
بايدن

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن واشنطن في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني كبير خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك نقلًا عن مسئول لوسائل إعلام أمريكية.

وأكد المسؤول الأمريكي أن إدارة بايدن قلقة من خطط إيرانية لضرب أهداف داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن كبار المسئولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا مفر من الهجوم الإيراني.

وأوضح أن أي رد إيراني داخل إسرائيل سيستهدف مواقع عسكرية أو استخباراتية، وأن إدارة بايدن بدأت بحث خيارات الرد على أي تحركات إيرانية محتملة.

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