الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" يكافئ يتيمة تبيع العصير لرعاية أخيها بعد وفاة والديها

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

التقى برنامج حياة كريمة، المذاع عبر قناة "dmc"، بفتاة يتيمة بسيطة تبيع العصير في الشارع لتكفل أخاها بعد رحيل والديهما.

وقالت الفتاة لبرنامج حياة كريمة: "ببيع العصائر فى الشارع من الساعة 3 عصرا حتى بعد المغرب فى رمضان، وبعد انتهاء الشهر بدور على شغل تانى، وبدخل 100 جنيه فى اليوم أحسن من مافيش والحمد لله راضية، وأهلى علمونى أنه طالما أنا شبعانة خلاص فأنا مبسوطة، وأكتر حاجة عملالى هم هى المسئوليات، أبدى ربنا وهو بيستجيب وبيسترها معايا".

وقرر برنامج "حياة كريمة" الذى يقدمه أيمن مصطفى على قناة dmc، مساعدة بنت يتيمة بسيطة تبيع العصائر في الشارع لتكفل أخاها بعد رحيل والديهما.

وخلال الحلقة، منح برنامج “حياة كريمة” الفتاة مبلغ 500 جنيه ثمن سعر اللبن، وقدمت له الشكر؛ وبعد دقائق مرت عليها سيدة عجوز على كرسى متحرك وقالت لها: "محتاجة 500 جنيه لبنتى"، فأعطتها الفتاة الـ 500 جنيه ثمن اللبن وقالت لها: "ربنا اللى بيرزق، وربنا رزقنى بيهم وهو اللى كتبهوملك".

وعاد مقدم برنامج حياة كريمة الإعلامي أيمن مصطفى إلى الفتاة مرة أخرى، وأهدى لها ميدالية أبطال حياة كريمة، على ما قدمته للسيدة العجوز، وأهداها مبلغ مالى وقال لها:"انتى جبل ونموذج مشرف".

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