الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على الله الجمال لـ"باب رزق": السيدة نفيسة ختمت القرآن 6 آلاف مرة

الدكتور على الله
الدكتور على الله الجمال

عرض برنامج "باب رزق" مع الإعلامي يسري الفخراني على قناة "dmc"، حلقة خاصة من داخل دار ومسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وقال الدكتور على الله الجمال إمام المسجد، إن السيدة نفيسة رضي الله عنها لما جاءت إلى مصر واستقبلها أهل مصر عند العريش، نزلت بدار كبير التجار، وانتقلت بعدها إلى دار أم هانىء عدة أشهر، ولما ازدحم عليها الناس، انتقلت من دار أم هانئ، ووهبها هذا المكان حاكم مصر أو والى مصر السُري ابن الحكم، وتفاوض معها ألا ترحل من مصر، وأن تخصص يومين في الأسبوع لملاقاة الناس والرد على أسئلتهم والدعاء لهم.

وأضاف قائلًا: "الناس لما شغلوها عن العبادة أرادت أن ترحل، والمسجد والدار موجود في مكان يسمى درب السباع وهو المكان الذي جلست به السيدة نفيسة، والقبر الذي حفرته بأيديها، وجعلت عليه ستارة وكانت تدخل فيه وتختم القرآن عشرات المرات، وبعض المؤرخين يقولك 3 آلاف مرة، وبعضهم يقول 6 آلاف، لكن تحليلي أنها ختمت القرآن في الصلاة غير الختمة العادية".

وتابع: "لما مرضت وجاءها الطبيب وقالها لازم تفطري، قالتله أنا بطلب من ربنا الطلب دا من أكثر من 30 سنة أن يقبضني وأنا صائمة، وانتقلت في الخامس عشر من شهر رمضان في يوم الجمعة، فتحت الستارة وقالت لهم: "هذا هو القبر الذي أدفن فيه، وتم تنفيذ الوصية بالفعل".

 

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