الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة الضهيرة جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

 أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة الضهيرة جنوب لبنان؛ وذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإطلاق صاروخ موجه من  لبنان تجاه مستوطنة زرعيت الحدودية.

الرد اللبناني على هجمات إسرائيل

وأعلن "حزب الله" في لبنان عن ملخص عملياته العسكرية التي قام بها، الإثنين، ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأصدر "حزب الله" 7 بيانات عسكرية تضمّنت 7 عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

 

 

القاهرة الإخبارية لبنان جنوب لبنان مدفعية الاحتلال بلدة الضهيرة

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