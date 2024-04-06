السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لعلهم يفقهون.. الشيخ خالد الجندى يشرح أنوار سورة "قريش"

خالد الجندي
خالد الجندي

ألقى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الضوء على أنوار سورة قريش، مؤكدًا أن هذه السورة من قصار السور وبها إعجاز عجيب، وجاءت بعد سورة الفيل وكأنها متتمة لها.

 

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المعنى العام للسورة أن الله يخاطب عباده بأن يتعجبوا ويستغربوا ويشاهدوا الناس التي ألفت رحلة الشتاء والصيف بفضل هذا البيت لا يعبدون رب هذا البيت وحده، وإنما يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانًا.

 

وأوضح، أن هؤلاء الناس الذين ألفوا رحلة الشتاء والصيف، حيث كانت قريش في الصيف تتجه بقوافلها التجارية إلى الشام، وفي الشتاء يتوجهون إلى اليمن، وهما رحلتان كبيرتان ضخمتان تجاريتان الرحلة الواحدة منهما تكفيهم ما يحتاجونه لمدة عام.

 

وتابع: "السورة تتحدث عن الوقت الذي كانت فيه قريش متواجدة كان أكثر وقت يوجد به قطاع طرق، حيث كان هناك شخص يدعى هاشم بن عبد مناف بن قصي ولم يكن اسمه هاشم بل كان اسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي، وكان سيد قريش وكانت لديه قدرات تنظيمية، ووجد أن قريش بحاجة إلى تنظيم رحلاتها، فقام بعمل معاهدات تعد أول معاهدات تجارية عرفت في تاريخ العرب، وكانت هذه المعاهدات مع الروم ومع الفرس ومع الأحباش ومع القبائل المتاخمة للجزيرة العربية وقتها، وبموجب هذه المعاهدات يتم استقبال قوافله التجارية وتنظيم العمليات التجارية وضمان المعاملات الائتمانية بين التجار القرشيين وبين الجهات التي تسافر إليها".

 

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.

 

لعلهم يفقهون دي ام سي سورة قريش سورة الفيل قريش التجارية الشام اليمن

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