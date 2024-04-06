لعلهم يفقهون.. خالد الجندى: "قريش" كانت تتمتع بميزة ليست موجودة عند غيرها

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في وقت قريش كان أكثر وقت يتم فيه قطع الطريق، ولذلك كانت ظاهرة الرق متواجدة من الخطف، حيث يقول الله تعالى "أولم نمكن لهم حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم"، فالناس حول قريش من أي قبيلة أخرى كان يتم خطفهم.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قريش كانت تتمتع بميزة لم تكن متواجدة عن أي قبيلة أخرى من قبائل العرب، بأن كل الناس كانوا يأتون إليهم ومجبرون على الإتيان إليهم لزيارة الكعبة، فكانت القبائل الأخرى لا تتعرض للقوافل التي تتبع لقريش احترامًا لها، لأنهم سدنة البيت وهم متواجدون عند البيت، مؤكدًا أن من أعطى الحصانة لقريش هي الكعبة.

وأوضح، أن العرب كلهم كانوا يعظمون البيت الحرام ويعرفون مكانة الكعبة ويعظمونها، لأنها من جدهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فكان العرب يحجون لها بانتظام في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع: “حينما دخل الإسلام كان الصحابة في حرج من الطواف بين الصفا والمروة لأنه وقت الجاهلية كان يتم الطواف بينهما، حيث كان يوجد صنما إساف ونائلة عند الصفا والمروة، فكان لدى الصحابة حرج، ولكن لله تعالى أخبرهم بقوله تعالى "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم”.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.