إعلام إسرائيلى: اعتراض 5 صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان نحو مزارع شبعا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم اعتراض 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مزارع شبعا وسقوط 4 صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه مربض الزاعورة في الجولان المحتل بصواريخ كاتيوشا.



غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

في الجهة المقابلة، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن الساعات الماضية كانت من أعنف الساعات في الجنوب اللبناني، حيث شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على عددٍ من البلدات في القطاعات الشرقي والأوسط والغربي، ما أسفر عن سقوط 7 شهداء حتى الآن.